VIDEO: Fotograaf betrapt inbrekers op heterdaad in Lovendegem Jeroen Desmecht

20 december 2018

18u37 0 Lievegem Toen fotograaf Mathias Bonamie (31) donderdagochtend om 05.00 uur aan zijn werkdag wou beginnen, betrapte hij twee verdachte figuren rond zijn zaak op de Grote Baan in Lovendegem. De mannen waren in het zwart gekleed en hadden hun gezicht deels afgedekt: de ene met een pet, de andere met een kap. Beide namen het hazenpad toen Mathias het licht aanzette.

De twee verdachten zijn vervolgens gevlucht door het akkerveld naast de winkel. Mathias had meteen de alarmcentrale gebeld toen hij de mannen rond zijn zaak zag neuzen. De politie kwam snel ter plaatse en kamde de omgeving uit, maar de verdachten waren ondertussen spoorloos. De mannen zijn tijdens hun inbraakpoging gefilmd door een veiligheidscamera in de zaak.

In de buurt van Lovendegem zijn de voorbije maand al een tiental inbraken geweest. Onder andere in de Bloemekenswijk werd er de voorbije weken bij verschillende woningen ingebroken. Ook iets verderop in Waarschoot sloegen inbrekers recent toe in de omgeving van Arisdonk. De daders gaan telkens op zoek naar geld en juwelen. De inbraken gebeuren meestal ‘s avonds tussen 18.00 uur en 21.00 uur. “De daders gaan telkens op dezelfde manier te werk: ze forceren een raam om zo binnen te geraken”, zegt commissaris Marc Van Wabeke. “Of het over één en dezelfde bende gaat, wordt nog onderzocht. Voorlopig zijn we één verdacht voertuig op het spoor, maar het gerechtelijk onderzoek is nog lopende.”