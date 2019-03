Vette Veemarkt is zondag aan 152ste editie toe Joeri Seymortier

28 maart 2019

13u36 0 Lievegem In Zomergem bij Lievegem kan je op zondag 31 maart naar de 152ste Vette Veemarkt, of Dag van de Veelteelt.

Zomergem is door de fusie Lievegem geworden, maar één traditie blijft onveranderd: de organisatie van de Vette Veemarkt. Om 10 uur trommelt het kinderkorps van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia officieel de Vette Veemarkt op gang. Er is een prijskamp voor vrouwelijk roodbont en zwartbont stamboekvee en er zijn prijskampen voor schapen. Speelpleinwerking Patjoepel zorgt voor kinderanimatie, kinderen kunnen zich laten schminken en kunnen een ritje maken met de huifkar of met een ossenspan. Nieuw dit jaar is de mechanische stier voor de durvers. Je kan ook naar de boerenmarkt en daar kuieren rond de standjes van lokale producenten die hun waren aanbieden. Wie prijzen wil winnen, kan het gewicht van twee jonge varkentjes schatten.

De dorpskern van Zomergem wordt een groot deel van de dag verkeersvrij gemaakt. Publiek is welkom tussen 10 en 13 uur. Info: www.lievegem.be.