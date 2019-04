Ultraloper schrijft loopboek (dat vooral geen loopboek is) Olivier Verhaege leert hoe je in je hoofd doelen kan bereiken Joeri Seymortier

01 april 2019

23u55 0 Lievegem Ultraloper Olivier Verhaege (39) uit Zomergem bij Lievegem gooit donderdag zijn eerste boek op de markt: ‘Het hoofd weegt zwaarder dan de benen’. In 2016 liep hij in een ruk de Spartathlon van 246 kilometer, van Athene naar Sparta. Het boek leert vooral hoe je zoiets in je hoofd gedaan krijgt, en is daarmee eigenlijk helemaal geen loopboek. “Het gaat over een doel bereiken. En dat gaat dus echt niet alleen over lopen”, zegt Olivier.

Olivier Verhaege is vorige week nog papa geworden van zoon Maxim, maar op donderdag 4 april volgt er al een nieuw kindje: zijn boek ‘Het hoofd weegt zwaarder dan de benen’. “Toen ik mij klaar stoomde voor de Spartathlon van 246 kilometer, heb ik twee jaar lang elke dag een dagboek bij gehouden”, doet Olivier zijn verhaal. “Maar het is uiteindelijk helemaal geen loopboek geworden. Natuurlijk gaat het allemaal over mijn trainingen en wedstrijden. Maar helemaal niet over de looptechnische zaken. Als je een uitdaging als een loopwedstrijd van 246 kilometer tot een goed einde moet brengen, dan is het hoofd eigenlijk nog belangrijker dan de benen. Dus het boek gaat echt over hoe je moet denken om een groot doel te bereiken. Perfect te gebruiken als loper, maar ook bij elke andere uitdaging in het leven. Iedereen staat wel eens voor uitdagingen waarvan je denkt dat ze nooit gaat lukken. Met de juiste klik in het hoofd lukt het meestal wel. En net dat wil ik in mijn boek uitleggen.”

“Geen goede loper”

Dat Olivier Verhaege in één ruk een loopwedstrijd van 246 kilometer kon uitlopen, doet overal monden open vallen. Opvallend: toch zegt Olivier dat hij geen goed loper is. “Dat meen ik ook echt”, zegt de sportieve Zomergemnaar. “Toen ik begon te lopen, was ik écht niet goed. Mijn grote voordeel is wel dat ik geboren ben met een uithoudingsvermogen. Na tien jaar doorbijten en lopen, lukt het dus wel om goede wedstrijden te lopen. Je kan je lichaam perfect foppen, door in je hoofd op de juiste golflengte te zitten. Op het moment dat iets niet meer gaat, moet je toch doorgaan. Dat is de gouden regel van winnaars. Gewoon verder doen en niet opgeven. Daar komt het eigenlijk op neer om grenzen te verleggen en doelen te bereiken. Denk je dat ik elke looptraining even leuk vind? Zeker niet. Maar als het in het hoofd goed zit, lukt alles.”

Durf beslissen

Voor goede tips om het in je hoofd goed te krijgen, verwijst Olivier Verhaege natuurlijk door naar zijn boek dat op 4 april in de winkelrekken ligt. “Durf beslissen en blijf niet gewoon hangen in een idee: dat is al een belangrijke tip. Ga ook nooit voor een plan B. Geloof gewoon in je vooropgestelde doel, en denk gewoon niet na over wat je zou doen als het niet lukt. Want je moet er gewoon altijd van uit gaan dat het lukt. Dat is de enige goede start”, zegt Olivier nog.

‘Het hoofd weegt zwaarder dan de benen’ is uitgegeven bij Uitgeverij Angèle, telt 240 pagina’s en kost 22,50 euro.