Twee pitbulls vallen chihuahua aan in Lembeekse bossen Michiel Elinckx

04 april 2019

18u45 0 Lievegem Een chihuahua is deze middag aangevallen door twee pitbulls in de Lembeekse bossen. De eigenaars van de chihuahua konden met veel moeite hun hond bevrijden. De baasjes van de pitbulls vertrokken meteen na de aanval, de chihuahua bleef achter met zware verwondingen. Er werd een klacht ingediend bij de lokale politie.

Wendy uit Waarschoot - die voor het overige anoniem wil blijven - heeft sinds enkele jaren chihuahua Pebbels in huis. Haar verloofde en schoonvader maakten deze middag hun wekelijkse wandeling met het hondje in de Lembeekse bossen. Toen twee pitbulls het pad van de chihuahua kruisten, liep de situatie compleet uit de hand. “De pitbulls liepen los en de eigenaars - een zoon en zijn vader - lieten de honden volledig begaan”, vertelt Wendy. “In een fractie van een seconde vielen de pitbulls mijn chihuahua aan. Mijn partner probeerde de honden meteen uit mekaar te duwen, maar dat ging erg moeizaam. Na tientallen seconden kon Pebbels toch bevrijd worden. Mijn verloofde probeerde de mond van de pitbull, die Pebbels vast had, open te trekken. Bij die actie liep ook hij verwondingen aan zijn handen op.”

Zware verwondingen

De chihuahua liep zware verwondingen op aan de pootjes en onderbuik. De eigenaars van de pitbulls dreigden de partner en schoonvader van Wendy na het voorval af. “Ze waren niet voor rede vatbaar”, vertelt Wendy. “Ze waren aan het schreeuwen dat ze hun honden met rust moeten laten. Terwijl onze chihuahua juist aangevallen werd door hun honden. Toen ze Pebbels verzorgden, liepen de eigenaars van de pitbulls weg - zonder iets te zeggen.”

Klacht bij lokale politie

Meteen werd de lokale politie verwittigd, die ter plaatse kwam. De agenten brachten Pebbels en Wendy’s partner naar de dierenarts. Daar verblijft de kleine Chihuahua momenteel voor verdere zorgen. “We hebben ook een klacht ingediend bij de lokale politie, maar hoe kunnen we weten wie de daders waren”, vraagt Wendy zich af. “Dit is gewoon een zéér laffe daad. In plaats van te helpen, begonnen ze agressief te doen. Mijn hondje heeft meerdere verwondingen opgelopen, maar daar blijft het niet bij. Naast de lichamelijke zal er ook emotionele schade zijn bij Pebbels. Toen ik haar bezocht, was ze erg bang. Hopelijk komen we toch te weten wie de schuldige is.” Pebbels verkeert niet in levensgevaar. Ze blijft wel nog enkele dagen bij de dierenarts ter observatie. “Ze krijgen pijnstillers, zodat de pijn een beetje verzacht. De bijtwonden zijn ernstig, maar niet levensbedreigend", zegt Wendy.