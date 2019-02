Twee mountainbikes gestolen terwijl eigenaars zich inschrijven voor wedstrijd Wouter Spillebeen

02 februari 2019

19u30 0 Lievegem Vrienden Kris De Moor en Kris De Winter stonden versteld toen ze zaterdagochtend merkten dat hun dure mountainbikes gestolen waren terwijl ze zich voor een wedstrijd inschreven in Lievegem. “Waarschijnlijk stond iemand te wachten op een kans om te stelen.”

De Moor en De Winter wilden zich inschrijven voor de mountainbikewedstrijd Martinus Winter VTT aan zaal Den Boer in Lievegem (vroeger Zomergem). “Online hadden we gelezen dat er geen bewaakte fietsenstalling was, dus we namen onze fietsen mee naar de plaats van de inschrijving”, vertelt De Moor. “We hebben onze fietsen op twee meter van de ingang gezet, tegen de draad van het tennisplein. We zijn niet meer dan zeven minuten binnen geweest, maar toen we buiten kwamen, waren de fietsen al weg. Pas achteraf hebben we gezien dat er honderd meter verder toch een fietsenstalling was.”

De fietsen, een Cube Reaction van ongeveer 3.000 euro en een Specialized Epic van ongeveer 5.000 euro, waren niet gesloten. “We vertrouwden het. Er was amper volk. Normaal laten we altijd iemand bij de fietsen wachten als het druk is. Een dader moet in de gaten gehouden hebben wanneer er fietsen stonden die niet gesloten waren. We hebben iemand gezien in de gang, maar hebben niet gelet op zijn gezicht. Hij was ongeveer 1,80 meter groot. Dat hebben we ook aan politie verteld toen we aangifte gingen doen.”

De Moor en De Winter zijn bang dat de fietsen nu snel doorverkocht zullen worden. Mocht iemand de fietsen zien op een tweedehandswebsite of verdacht gedrag gezien hebben aan de sporthal, dan kan die zich melden bij de politie op het nummer 09 381 41 00.