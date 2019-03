Triangel De Luxe: drie gastronomische restaurants koken voor goede doel Joeri Seymortier

27 maart 2019

07u51 0 Lievegem Drie gastronomische restaurants uit Lievegem slaan de handen in mekaar voor het goede doel: Den Oker, De Baronie en Bistro Julien.

De drie topchefs gaan op donderdag 25 april koken, ten voordele van dienstverleningscentrum De Triangel in Lievegem. Dat is een voorziening voor mensen met een beperking. Om het verhaal helemaal Lievegems te maken, selecteert wijnhandel Neyt de wijnen. De drie chefs serveren op donderdag 25 april elk een eigen gastronomisch menu voor de vaste prijs van 80 euro per persoon. Daarvoor krijg je ook aperitief, wijn, water en koffie.

Kies gewoon je favoriete restaurant en reserveer je tafel via triangeldeluxe@dvcdetriangel.be of 09/372.86.11. Na overschrijving krijg je per post een voucher thuis gestuurd. Daarmee kan je op 25 april dan gaan genieten. De restaurants lopen al goed vol, dus inschrijven moet nu gebeuren.