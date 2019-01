Tony Vermeire: “Plots burgemeester van 26.000 mensen” 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joeri Seymortier

03 januari 2019

08u40 0 Lievegem In Zomergem is Tony Vermeire (44) na zes jaar burgemeesterschap een bekend gezicht, maar in Lovendegem en Waarschoot moet de burgemeester nog een pak mensen leren kennen.

"Het eerste jaar van de fusie zal gebruikt worden om alles in de drie gemeenten perfect op mekaar af te stemmen", zegt burgemeester Vermeire. "Ik ben nu burgemeester van 26.000 inwoners en 300 personeelsleden, en dat wordt wel een heel andere aanpak. Maar ik ben iemand die nood heeft aan veel op mijn bord. Als enige in Vlaanderen een fusie van drie gemeenten mogen besturen, is echt wel een uitdaging."

Nieuwe sportzaal

Aan plannen geen gebrek. "Er zijn nu al dingen die opgestart zijn en afgewerkt moeten worden. Ik denk maar aan de bouw van de nieuwe sportzaal in Waarschoot, de ontwikkeling van Dreef 10 in Zomergem en de broodnodige komst van een nieuwe gemeenteschool in Vinderhoute", zegt Vermeire.

Tony Vermeire blijft naast zijn burgemeesterschap ook lezingen geven voor onderwijsmensen. "Ik wil dat ook blijven doen. Gewoon omdat mijn geest het nodig heeft om af en toe iets anders te doen. Als ik voor die lezingen ergens naartoe rijd, steel ik in die andere gemeenten ook veel met mijn ogen", klinkt het nog.