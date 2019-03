Strorm trekt over onze regio: al minstens 40 oproepen, Jean Pierre Monseré gaat niet door JDG

10 maart 2019

15u23 0 Lievegem De storm houdt lelijk huis in onze regio: door het noodweer zijn ondertussen al verschillende bomen omver geblazen. “We hebben al meer dan 40 oproepen binnengekregen”, klinkt het bij politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. “En de telefoon blijft maar rinkelen.”

Onder andere op de Grote Baan, ter hoogte van dancing Kokorico, gingen een boom tegen de vlakte. Hierdoor is de baan in beide rijrichtingen versperd. Bij de politie en de brandweer lopen de oproepen massaal binnen, de lijnen zijn overbezet. Er wordt met aandrang gevraagd om alleen naar 101 te bellen als er echt gevaar is. Schade kan gemeld worden op het nummer 1722.

Jean Pierre Monseré gaat niet door

Door het noodweer gaat de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, die normaal door Deinze en Zulte zou rijden, vandaag niet door. “Na overleg tussen de plaatselijke autoriteiten, de organisatoren en de UCI is er beslist om de wedstrijd te annuleren”, zo tweet Bingoal Cycling Cup. “De veiligheid van de renners en toeschouwers op het plaatselijk circuit kan niet gegarandeerd worden, de risico’s zijn te groot door de wind.”

“De interventieploegen die waren voorzien voor de wielerwedstrijd, springen nu bij voor de stormschade”, klinkt het bij de politie. “We hebben al meer dan 40 oproepen binnengekregen, en de telefoon blijft maar rinkelen.”