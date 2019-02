Straatnaam ‘Jongensschoolpleintje’ valt niet overal in de smaak Joeri Seymortier

18 februari 2019

10u53 0 Lievegem Jongensschoolpleintje, de nieuwe naam voor het woonproject van Dreef 10 in Zomergem, valt niet overal in de smaak.

De gemeenteraad van Lievegem moest de naam goedkeuren. Jongensschoolpleintje is een voorstel van de cultuurraad. Groen vindt de naam gewoonweg te lang en vindt Schoolpleintje een veel beter idee. Ook Patrick Dossche van sp.a Plus wil liever gewoon Schoolpleintje, maar dan vooral om de genderneutraliteit te bewaren.

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) schrikt van de kritiek. “Wij zijn een gendervriendelijke gemeente, maar dat heeft volgens mij weinig met straatnamen te maken”, zegt de burgemeester. “We mogen als gemeente ook niet over-correct proberen te zijn. Dreef 10 was nu eenmaal een jongensschool en de site is in de volksmond nog altijd gekend als de oude jongensschool. Laat ons hier best geen discussie van maken, zoals die van zwarte piet in Nederland.”