Straatnaam gewijzigd in Lievegem? Je krijgt een cadeaubon Joeri Seymortier

02 maart 2019

10u42 0 Lievegem De inwoners van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem die door de fusie naar Lievegem een straatnaamwijziging ondergaan hebben, krijgen een compensatie.

De gemeenteraad van Lievegem heeft de compensatieregeling goedgekeurd. “Mensen die in een straat wonen die nu een andere naam heeft, hebben de voorbije weken wat hinder gehad”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “Particulieren willen we een compensatie van 25 euro geven. Rechtspersonen met een bedrijf hebben veel meer papierwerk gehad, en willen we 200 euro geven. We gaan dat niet geven in geld, maar wel in aankoopbonnen voor onze plaatselijke middenstand. Zo zijn niet alleen de burgers er goed mee, maar winnen onze middenstanders er ook nog iets aan.”

Lievegem voorziet voor deze compensatie 55.000 euro. Alles samen moesten dertig straten van naam wijzigen door de fusie.