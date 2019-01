Spooroverweg Arisdonk in Waarschoot drie dagen dicht Joeri Seymortier

22 januari 2019

18u47 0 Lievegem De spoorovergang in Arisdonk in Waarschoot wordt drie dagen lang afgesloten voor alle verkeer.

Infrabel moet renovatie- en herstelwerken uitvoeren in Lievegem, aan de overweg Arisdonk in Waarschoot. Daarom zal de overweg gesloten worden van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 januari. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding uitgestippeld langs de Molenstraat, Stationsstraat en Oostmoer. De omleiding loopt in beide richtingen.

Info: www.lievegem.be.