Sint-Martinusschool Zomergem geeft voedselpakketten aan kansarmen Joeri Seymortier

09 januari 2019

16u03 0 Lievegem De Sint-Martinusschool uit Zomergem heeft voedselpakketten verzameld en uitgedeeld, aan mensen die het minder goed hebben.

De school houdt die traditie graag in stand. “Zo steunen we Welzijnsschakels Zomergem en brengen we bij mensen in armoede een beetje licht”, zegt directeur Dirk Huys. “Ook dit jaar kregen we weer veel medewerking van de ouders van de school, en kon Welzijnsschakels heel wat gezinnen blij maken met een extraatje. Onze school doet ook mee aan de actie ‘Soep op de stoep’ en steunt zo Welzijnszorg, die zich inzet voor mensen in armoede over heel Vlaanderen.”