Senioren Waarschoot en Zomergem ook welkom in dorpsrestaurant Lovendegem Joeri Seymortier

23 januari 2019

10u39 0 Lievegem Senioren van Waarschoot en Zomergem worden uitgenodigd om het dorpsrestaurant van Lovendegem te ontdekken.

Het dorpsrestaurant in ontmoetingscentrum Kerkelare in Lovendegem is elke maandag, woensdag en vrijdag open vanaf 11.30 uur. Lovendegem is voorlopig het enige dorp in Lievegem met zo’n dorpsrestaurant. Het is een ontmoetingsplaats voor senioren, die liever niet elke dag alleen eten.

“Vrijwilligers uit de buurt zorgen voor een gezellige ontvangst, een goede bediening en een babbeltje”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Vanaf nu zijn ook inwoners van Zomergem en Waarschoot welkom in ons dorpsrestaurant. Het is onze bedoeling om in elk van de dorpen een laagdrempelige ontmoetingsplaats in te richten. Maar daarom moet dat geen dorpsrestaurant zijn. Dat hebben we al in Lovendegem, dus in Waarschoot en Zomergem zoeken we naar andere mogelijkheden.”

Een maaltijdkaart in het dorpsrestaurant kost 60 euro voor tien maaltijden. Je krijgt soep, hoofdgerecht, dessert met koffie of thee. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan altijd via het OCMW tijdens de openingsuren, of telefonisch via 09/396.23.00. Inschrijven kan ook in het dorpsrestaurant zelf. Inschrijven moet uiterlijk de dag vooraf, tegen 12 uur.