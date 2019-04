Rouwregister voor Ann Coopman geopend: “Veel betekend als een echte burgermoeder” Joeri Seymortier

11u51 3 Lievegem Het gemeentebestuur van Lievegem heeft een rouwregister geopend voor Ann Coopman.

De laatste burgemeester van het autonome Waarschoot overleed vorige vrijdag en werd amper 57 jaar. Haar collega’s van het schepencollege van Lievegem kwamen dinsdagochtend samen om als eerste iets in het rouwregister te schrijven. “Dag An, bedankt voor jouw engagement voor de gemeente Waarschoot”, schreef burgemeester Tony Vermeire als eerste. “Je hebt zoveel betekend voor zoveel mensen. Als lieve mama, trotse mama, en echte burgemoeder.”

Het rouwregister kan nog ondertekend worden op woensdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 16 tot 19 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur, in het gemeentehuis van Waarschoot. De begrafenis gebeurt deze week in familiale kring. Zaterdag 6 april om 10 uur is er dan een openbare dankviering in de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot.