Roger Scheirlynck (81) wint Solidariteitsprijs (die hij 19 jaar geleden zelf in het leven riep) Joeri Seymortier

26 februari 2019

09u38 0 Lievegem Roger Scheirlynck (81) wint de Prijs van de Solidariteit van Beweging.net Waarschoot. Een prijs die hij 19 jaar geleden zelf in het leven riep.

De trofee werd hem overhandigd door kleindochter Judith De Muynck. “Mijn opa is degene die de Solidariteitsprijs in het leven geroepen heeft, en hij krijgt nu zelf de 19de trofee”, zegt kleindochter Judith. “Opa was zelf niet onmiddellijk enthousiast over zijn overwinning, maar iedereen is het er over eens dat hij die echt wel verdiend heeft. Opa startte zijn carrière als vrijwilliger op 15-jarige leeftijd bij de kajotters. Nadien heeft hij zowat alle stappen binnen de katholieke arbeidersbeweging doorlopen. Hij was bestuurslid bij KWB, ACW, LBC, CM, voorzitter van de plaatselijke KWB, streekvoorzitter van KWB, verbondsvoorzitter van KWB en voorzitter van Beweging.net. Hij is er trots op de belangen van de katholieke werknemers te mogen behartigen hebben binnen Waarschoot en ver daarbuiten.”