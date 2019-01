Rijvers Festival blijft groeien: Clouseau Live en eigen camping Voorverkoop weekendtickets begint zaterdag om 10 uur Joeri Seymortier

23 januari 2019

17u00 11 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem blijft groeien. Voor de vierde editie van deze zomer halen ze op zondag 11 augustus een live-concert van Clouseau naar Lievegem. Om nog meer aan de festivalsfeer te bouwen, wordt voor het eerst ook een camping ingericht naast het feestterrein. “Wie wil, zal nu een heel weekend lang in ons paradijs kunnen blijven”, klinkt het.

Eerder werd al de komst van de internationale ster Maxi Jazz van Faithless aangekondigd, en nu worden de mannen van Clouseau er bovenop gegooid. Koen en Kris Wauters zijn de apotheose, op zondag 11 augustus. “Clouseau zal deze zomer maar op een beperkt aantal locaties optreden in Vlaanderen”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Daar is Rijvers Festival dus bij. Op zondag wordt Rijvers Festival dus een beetje het Sportpaleis. Clouseau komt met de volledige band, voor een live optreden met al hun beste nummers. Clouseau treedt deze zomer niet veel op, dus we hebben hier maanden keihard aan gewerkt. We zijn dan ook heel blij dat Koen en Kris, samen met hun hele band naar Rijvers Festival komen.”

The Village

Rijvers Festival heeft nog meer nieuws. Zoals op elk groot festival, zal er dit jaar ook een volwaardige camping zijn: The Village. “Het wordt niet zomaar een camping”, zeggen de organisatoren. “Als we iets doen, willen we het goed doen. We werken voor onze camping samen met Festicamp. Dat zijn de bouwers van de camping van Music for Life, Graspop en Tomorrowland. The Village wordt een stukje paradijs, aan de rand van het bos, en natuurlijk palend aan de festivalweide. The Village zal bestaan uit twee delen: een deel voor de feestende festivalgangers en een tweede, rustiger gedeelte, waar je ook met je kinderen en familie kan slapen. We zorgen zelf nog voor een aantal extra verrassingen voor jong en oud. Je kan ervoor kiezen om de volle drie nachten te kamperen of voor een nacht.”

Rijvers Festival is in de straten ondertussen een promocampagne gestart. Grote spandoeken met ‘Ik wil vannacht bij je slapen’ verwijzen naar de komst van Clouseau. Vorig jaar deden ze al hetzelfde met de spandoeken ‘Ik wil je’ van De Kreuners.

Tickets

Rijvers Festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus. De voorverkoop voor de weekendtickets begint nu zaterdag om 10 uur stipt, via de website. De weekendtickets voor volwassenen kosten 55 euro voor de volle drie dagen. Kinderen betalen 30 euro voor het hele weekend. Kinderen kleiner dan 95 centimeter gratis. Campingtickets voor het hele weekend kosten 30 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar, en gratis voor wie kleiner is dan 95 centimeter. Voor één nacht betaal je de helft: 15 euro voor volwassenen of vijf euro voor kinderen.

Losse dagtickets worden pas later dit voorjaar verkocht. Info: www.rijversfestival.be.