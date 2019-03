Restaurant ’t Hof van Beke staat te koop Joeri Seymortier

05u28 0 Lievegem Het restaurant ’t Hof van Beke in Lievegem staat te koop. De uitbaters hebben een punt gezet achter de uitbating.

Het restaurant in Beke, een dorpje tussen Zomergem en Waarschoot, was een publiekstrekker maar staat nu te koop. De uitbaters hebben op sociale media afscheid genomen van hun klanten. “De zaak is gesloten wegens gezondheidsredenen”, klinkt het daar. “Wat er verder zal gebeuren, zullen we later bekend maken. Het was een fijne ervaringen die we mochten beleven. Daarom dikke merci aan iedereen die is blijven geloven in ons en voor de lieve, oprechte medeleven en begrip.”

De uitbaters laten nog weten dat het niet om een faillissement gaat. Wie nog een cadeaubon heeft, kan zijn geld terugvragen. Ook voorschotten voor feesten worden terugbetaald.