Regi draait deze zomer opnieuw op Rijvers Festival Joeri Seymortier

17 april 2019

06u00 0 Lievegem DJ Regi komt deze zomer opnieuw naar Lievegem, om een set te draaien op het Rijvers Festival in Zomergem.

DJ Regi staat geprogrammeerd op de openingsavond, vrijdag 9 augustus, en zal al om 20 uur aan zijn set beginnen. “Regi is stilaan een vaste waarde op Rijvers Festival”, zeggen de organisatoren. “Het wordt wel de eerste keer op onze compleet vernieuwde Beats-stage. Op vrijdag 9 augustus om 20 uur, omdat wij graag onze feestjes vroeg starten. Regi past perfect in een reeks top-dj’s die we programmeren zoals Maxi Jazz van Faithless, Gunther D, Yves Deruyter, en nog enkele grote dj-namen die er bij komen. Rijvers Festival moet echt magisch worden, en gaat voor honderd procent beleving voor alle genres en generaties.”

Info en tickets op www.rijversfestival.be.