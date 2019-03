Politiezone waarschuwt voor frauduleuze telefoonoproepen: “Heel wat meldingen, ook valse incassobureau’s” JDG

12 maart 2019

16u14 0 Lievegem De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem waarschuwt voor frauduleuze telefoonoproepen, én vraag om zeker aangifte te doen van verdachte telefoontjes. De politiezone kreeg vorige week nog drie meldingen van frauduleuze oproepen onder het mom van een incassobureau.

De inwoners werden door een vrouw met een Nederlands accent gebeld met de boodschap dat ze nog enkele openstaande schulden hebben. Kritische zielen kregen al snel te horen dat politie en deurwaarder langskomen als er niet betaald wordt.

Microsoft scam

Ook de Microsoft scam - oplichters die zich voordoen als medewerkers van Microsoft - blijft de ronde doen. De daders bellen, vaak in gebrekkig Engels, en proberen het slachtoffers te overtuigen dat er een veiligheidsprobleem is met zijn of haar computer. Daarna wordt gevraagd om een applicatie te downloaden waarmee de dader probeert om persoonlijke gegevens te ontfutselen. De oplichter vraagt bovendien geld om het slachtoffer verder te ‘helpen’.

Bent u slachtoffers van telefoonfraude, of hebt u een verdachte oproep gekregen? “Verzamel dan zoveel mogelijk gegevens (naam, firma van de oplichter, telefoonnummer, taal, …) en doe aangifte in één van onze commissariaten”, aldus de politie.