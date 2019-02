Politici Lievegem vergaderen woensdag in de kou: “beter voor het milieu” Joeri Seymortier

23 februari 2019

10u43 0 Lievegem De gemeenteraad van Lievegem komt op woensdag 27 februari bijeen, maar dat zal met een dikke trui moeten. De verwarming wordt enkele graden lager gezet.

Jong CD&V Lievegem wil in navolging van de Dikke Truiendag eerder deze maand, ook de politici inschakelen voor een lokale klimaatactie. “Wij willen de Lievegemse gemeenteraad bewust maken van hun persoonlijke ecologische voetafdruk”, zegt fractieleider Jeroen Van Acker. “Wij willen de gemeenteraadsleden aan de hand van verschillende kleine acties, doen nadenken over milieubewuste alternatieven. Het voorgestelde beleidsplan is ambitieus en de gemeente Lievegem zal zijn steentje bijdragen in de komende strijd om een gezond klimaat. Iedere inwoner speelt hier een rol in, want veel kleine zaken maken een groot verschil. Het is onze plicht als politici om het goede voorbeeld te geven.”