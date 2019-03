Podiumhuis Waarschoot brengt ‘Cloch Art’ Joeri Seymortier

28 maart 2019

09u53 0 Lievegem Podiumhuis Waarschoot zet Peter Staelens en Fernand Daemers op het podium voor de tragikomedie ‘Cloch’ Art’.

Het stuk gaat over twee landlopers, Juul en Jaak. Ze zijn, samen met een aantal collega’s, gevlucht uit hun opvangcentrum en omdat er in de omgeving ontdekt is dat er wel eens eten wordt gestolen uit restaurants. De politie heeft iedereen al kunnen inrekenen, behalve Juul en Jaak.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 30 en zondag 31 maart, en ook op zaterdag 6 en zondag 7 april, telkens in De Kring in Waarschoot. Op zaterdag om 20 uur, en op zondag om 15 uur. Tickets kosten 10 euro. Info: 0494/67.73.47.