Plan voor bouw nieuw gemeentehuis Lievegem wordt doorgezet Joeri Seymortier

05 februari 2019

09u27 2 Lievegem Het plan om een nieuw Administratief Cultureel Centrum (ACC) te bouwen in Lovendegem wordt doorgezet door de nieuwe bestuursploeg van Lievegem.

Het nieuwe ACC in Lovendegem moet zowat het nieuwe gemeentehuis worden voor de fusiegemeente Lievegem. Naast heel wat administratieve ruimte zal het ook een plek zijn voor verenigingen en cultuur. N-VA Lievegem had bij de voorstelling van het beleidsplan maar één vraag en dat was wanneer het ACC effectief in Lovendegem zou staan.

“Bij de burgemeestersoverdracht heb ik in Lovendegem de dossiers en zelfs een maquette van het ACC gekregen van mijn voorganger”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We gaan nu in de nieuwe fusiegemeente eerst werken maken van het organogram, zodat we weten hoe de gemeentediensten effectief bemand zullen zijn. Aan de hand van die oefening zullen de bestaande plannen van het ACC dan aangepast worden. Op sociale media las ik dat er mensen vragen stellen bij de noodzaak van zo’n nieuwbouw. Het gemeentehuis van Lovendegem was zelfs te klein geworden voor Lovendegem zelf. Dus zeker voor de diensten van Lievegem is er echt extra ruimte nodig”, zegt de burgemeester nog.

