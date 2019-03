Paar maanden geleden nog burgemeester, nu verliest Ann Coopman (57) strijd tegen kanker Collega-politici reageren emotioneel op veel te vroeg overlijden Joeri Seymortier

29 maart 2019

14u28 0 Lievegem Lievegem rouwt om het overlijden van Ann Coopman, de oud-burgemeester van Waarschoot. Ann Coopman verloor de strijd tegen kanker en werd amper 57 jaar oud. Begin dit jaar zou ze nog schepen worden in de nieuwe fusiegemeente Lievegem, maar toen was ze al te ziek om de eed af te leggen. “Ik ben mijn politieke moeder kwijt”, reageert schepen Kim Martens.

Sinds begin 2009 was Ann Coopman burgemeester van Waarschoot. Ze bleef dat tot eind vorig jaar, toen de nieuwe fusiegemeente Lievegem geboren werd. In 2009 volgde ze Ghislain Lippens op als burgemeester van Waarschoot. “Dit is een uitzonderlijk verlies voor Waarschoot”, reageert ere-burgemeester Ghislain Lippens. “Ik heb Ann destijds warm gemaakt voor de politiek, en zo is ze in 1995 schepen geworden. Iedereen krijgt het koud bij het horen van dit vreselijke nieuws. Ik heb twintig jaar lang met Ann mogen samenwerken, en heb dat altijd in de beste verstandhouding kunnen doen. Ann was een vrouw die altijd met honderd procent inzet aan iets werkte. Als ze iets wou bereiken, dan ging ze daar voluit voor. Een echte politica.”

Kim Martens heeft Ann Coopman een klein jaar vervangen als waarnemend burgemeester van Waarschoot, toen Ann een eerste keer tegen kanker moest vechten. “Ann was mijn politieke moeder. Dit nieuws is verschrikkelijk”, zegt Kim Martens. “Ik zag haar twee weken geleden voor het laatst. Je zag dat ze het echt moeilijk had, maar toch bleef ze hoopvol en optimistisch. Dat typeert ook helemaal haar karakter. Toen ze het vorig jaar in september weer van mij overnam, zou ze er weer helemaal voor gaan. Maar dan ging het plots weer niet meer. Ik heb echt enorm veel van Ann geleerd, en Ann heeft ontzettend veel voor Waarschoot gedaan. Een vrouw die ik nooit zal vergeten”, zegt Kim Martens.

Ann Coopman laat voor altijd haar stempel achter in Waarschoot. “Collega Coopman mag onder andere de dorpskernvernieuwing van Waarschoot, de oprichting van kinderopvang Domino, de uitbouw van de Academie, de renovatie van het gemeentehuis van Waarschoot, het dossier van De Kring en de renovatie van de oude jongensschool tot haar verwezenlijkingen rekenen. Ik ben Ann heel dankbaar”, zei huidig burgemeester Tony Vermeire daar al eerder over.

Ann Coopman is een dochter van de Coopman-familie van vleesfabriek Ter Beke langs de N9 in Waarschoot. Ze is getrouwd met Jo Pauwels, en samen kregen ze vier kinderen. Ze was ondertussen ook al trotse oma. Begin 1995 werd Coopman schepen in Waarschoot. Begin 2009 volgde ze partijgenoot Ghislain Lippens op als burgemeester. Zij was ook degene die samen met Tony Vermeire en Chris De Wispelaere de vrijwillige fusie in gang stak. Ze was de laatste burgemeester van de onafhankelijke gemeente Waarschoot.