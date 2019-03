OPVOLGING: Vanaf dinsdag rouwregister voor Ann Coopman, afscheidsdienst op zaterdag 6 april Joeri Seymortier

29 maart 2019

16u33 0 Lievegem Het gemeentebestuur van Lievegem legt vanaf volgende week dinsdag een rouwregister voor oud-burgemeester Ann Coopman.

De familie Coopman laat weten dat Ann Coopman vrijdagochtend thuis overleden is, omringd door haar naaste familie. Het afscheid van de gewezen burgemeester van Waarschoot zal plaatsvinden in familiale kring. Een eucharistieviering ter nagedachtenis van Ann zal doorgaan in de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot op zaterdag 6 april, om 10 uur. De familie wil iedereen daar op uitnodigen.

Het gemeentebestuur van Lievegem legt vanaf dinsdag een rouwregister. Dat rouwregister kan ondertekend worden in het gemeentehuis van Waarschoot op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 14 tot 16 uur, en donderdag van 16 tot 19 uur.