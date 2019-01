Opstart politiezone Deinze-Zulte-Lievegem verloopt zonder noemenswaardige problemen



02 januari 2019

16u47 0 Lievegem De opstart van de nieuwe politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is al bij al zonder noemenswaardige problemen verlopen. Vanaf 1 januari, op klokslag 00.00 uur, zijn de nieuwe ICT-systemen voor de zone ingeschakeld. “Vroeger zag de politie van Deinze-Zulte enkel meldingen uit hun gebied, en omgekeerd”, klinkt het bij de nieuwe politiezone. “Onze ICT-ploegen zijn dan ook druk in de weer geweest om alles te regelen.”

“De interne communicatie en de meldingen zijn de twee belangrijkste luiken”, zegt de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. “Onze ICT-ers hadden alles op voorhand al geïnstalleerd. Tijdens de nacht van oud naar nieuw is het nieuwe systeem ook effectief van kracht gegaan.”

De grootste verandering voor de zone is dat de meldingen vanuit de meldkamer in Gent nu op alle politiebureaus in de zone aankomen. “Vroeger kreeg de politiezone Deinze-Zulte enkel de meldingen binnen uit hun gebied. Politiezone LoWaZoNe had op zijn beurt enkel weet van de meldingen in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele”, stelt de politie. “Tot nu toe is de overstap vlekkeloos verlopen: alle meldingen komen vlot binnen.”

Ook de gemeente Lievegem zag op 1 januari 2019 het levenslicht. Omdat sommige straatnamen hierdoor van naam veranderen, kan het wel zijn dat sommige inwoners nog geen aangifte kunnen doen via police-on-web, het digitale platform van de politie.