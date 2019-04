Ongeval nadat vrouw onwel wordt achter het stuur Wouter Spillebeen

01 april 2019

16u06 0 Lievegem In de Kasteeldreef in Lievegem is afgelopen vrijdag een verkeersongeval gebeurd toen een 65-jarige vrouw onwel werd in haar wagen.

Rond 10.15 uur reed de vrouw in de Kasteeldreef toen ze de controle over het stuur verloor. Ze raakte van de weg af en reed tegen een boom. Ze werd met lichte verwondingen naar het AZ Sint-Lucas in Gent gebracht. Er raakten geen andere personen betrokken bij het ongeval.