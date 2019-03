Onderzoek of kiesbureaus in woonzorgcentra mogelijk zijn (maar dat zal nog niet voor 26 mei zijn) Joeri Seymortier

03 maart 2019

20u12 0 Lievegem Het gemeentebestuur van Lievegem wil onderzoeken of tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen kiesbureaus kunnen ingericht worden in de woonzorgcentra.

Het voorstel wordt gelanceerd door Groen. “Bij verkiezingen gaan er weinig bewoners van woonzorgcentra stemmen. Wij willen die mensen hun stem teruggeven”, zegt Peter Cousaert, fractieleider van Groen Lievegem. “Als bewoners van een woonzorgcentrum niet naar het stembureau komen, breng het kiesbureau dan naar hen. Daarom stelden we de gemeenteraad voor om bij de volgende verkiezingen een kiesbureau te organiseren in de woonzorgcentra.”

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) wil de mogelijkheid zeker laten onderzoeken, maar zegt nu al dat stemmen in rusthuizen op zondag 26 mei niet zal kunnen. Die dag moeten we weer allemaal naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. “Deze nieuwigheid nog tegen 26 mei rond krijgen was voor het personeel niet te doen”, zegt burgemeester Vermeire. “We willen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, binnen zes jaar, zeker bekijken of het voorstel haalbaar is voor het personeel. Ook voor sommige woonzorgcentra zal het niet evident zijn om 900 mensen op een dag bij hen te laten stemmen. Ook bij hen moet dit gedragen zijn.”