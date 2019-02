Noodschool wordt gebouwd in 75 dagen Gemeenteschool Vinderhoute wil na paasvakantie verhuizen Joeri Seymortier

22u30 0 Lievegem Lievegem gaat in amper 75 dagen een nieuwe noodschool bouwen, die de gemeenteschool van Vinderhoute tijdelijk moet vervangen. Op de site van de gemeenteschool Vinderhoute wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuwe schoolvleugel. De komende twee jaar moeten de kinderen daarom verhuizen naar de Bergstraat.

Al jaren droomt Vinderhoute van een nieuwe gemeenteschool. Maar door een onophoudelijke gerechtelijke procedure met een buur, wordt dat dossier al jaren op de lange baan geschoven. De kinderen kwamen al in stoet op straat, om de nood aan een nieuwe school te onderstrepen. Er lopen nog altijd procedures, maar de gemeente Lievegem wil nu toch beginnen bouwen. Daarom wordt nu met man en macht een noodschool gebouwd in de Bergstraat. Die noodschool wordt gebouwd met luxecontainers, maar het woord containerklassen horen ze in Vinderhoute liever niet.

“Wanneer er gewerkt wordt op de bestaande schoolsite, kunnen daar geen lessen gegeven worden”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “We moeten de hele school van Vinderhoute dus voor een periode van twee jaar verhuizen. In de Bergstraat hebben we een terrein gevonden waar we een tijdelijke noodschool kunnen bouwen. Dat gebeurt met containers, maar als je in de klassen zit zal je helemaal niet het gevoel hebben dat je niet in een echte klas zit. Binnenin hebben de kinderen en de leerkrachten echt alle comfort. De bouw van onze noodschool moet snel gaan. De aannemer heeft 75 kalenderdagen gekregen. Het wordt nipt, maar we hopen tijdens de paasvakantie te kunnen verhuizen, zodat we het laatste trimester al in de Bergstraat kunnen starten.”

413.000 euro

De nieuwe noodschool van Vinderhoute zal 413.000 euro kosten. De gemeente heeft ook een subsidiedossier ingediend bij Vlaanderen, maar het is afwachten of daar iets te recupereren valt. Ondertussen wordt met man en macht verder gewerkt aan de echte bouwplannen voor de school. “Er loopt inderdaad nog een gerechtelijke procedure, maar we gaan ondertussen voorzichtig verder met het dossier”, zegt schepen Fredrick. “In dit dossier is het best om altijd in voorwaardelijke wijs te spreken. Maar de school verhuist sowieso tijdens de paasvakantie, en dan is het de bedoeling dat er met de bouwwerken gestart wordt.”

Chalets verdwijnen

Op de bestaande schoolsite worden de twee stenen gebouwen behouden. De chalets zijn totaal uitgeleefd en maken plaats voor een nieuwe vleugel. Daarin komen zes nieuwe volwaardige klassen, en een polyvalente ruimte die ook als turnzaal gebruikt zal worden. Op 1 september 2021 zou het nieuwe schooljaar in de nieuwbouw moeten starten. “Maar dat is natuurlijk afhankelijk van hoe het dossier verder evolueert”, klinkt het eeuwig voorzichtig in het schepencollege van Lievegem.