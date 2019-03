Nieuw asfalt in Durmstraat Anthony Statius

06 maart 2019

10u27 0 Lievegem De komende weken starten er wegenwerken in de Durmstraat in Lievegem.

In de Durmstraat komt een nieuwe toplaag en daarnaast worden er nieuwe greppels en fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg voorzien. De werken starten op maandag 18 maart en het einde is voorzien rond begin mei onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Plaatselijk verkeer is toegelaten en voor doorgaand verkeer is er een wegomlegging via Vellare en de Moerstraat.

Op woensdag 13 maart is er om 20 uur een info- en overlegmoment in de raadzaal in Kasteeldreef 72.