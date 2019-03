Niels Destadsbader en Gers Pardoel komen naar Rijvers Festival: “Echt van plan om stevig te groeien als festival” Joeri Seymortier

26 maart 2019

06u00 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem plakt er voor deze zomer nog twee vette namen tegenaan: Gers Pardoel en Niels Destadsbader.

Met Bart Peeters, Clouseau en Maxi Jazz werden al topnamen bekend gemaakt, en daar komen nu ook Gers Pardoel en Niels Destadsbader bij. “Zo wordt Rijvers Festival stilaan het Sport-paradijs: de grote namen van het Sportpaleis maar dan in een paradijselijk, magisch decor”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Niels Destadsbader was moeilijk te strikken, want hij zal deze zomer vooral de grotere stadsfestivals doen. Maar hij kiest er dus ook voor om naar Rijvers Festival te komen. Ja, wij hebben veel ambitie en zijn vast van plan om stevig te groeien. Rijvers Festival in Vlaanderen verder op de kaart te zetten.”

Rijvers Festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus. De affiche krijgt nu stilaan vorm. Met op vrijdag voorlopig Niels Destadsbader met live band en Gers Pardoel. Op zaterdag Bart Peeters met live band, Laura Tesoro, Nachtwacht, Maya en Campus 12. Op zondag staan nu al Clouseau met live band, Maxi Jazz van Faithless, #LikeMe en De Ketnetband op de affiche.

Weekendtickets kosten 55 euro voor drie dagen voor volwassenen, en 30 euro voor kinderen. Daarnaast zijn er ook dagtickets: die kosten 34 euro voor volwassenen en 16 euro voor kinderen. Wie kleiner is dan 95 centimeter, komt er gratis in. Tickets kan je nu bestellen op www.rijversfestival.be of in café De Scheve Zeven op de Markt in Zomergem.