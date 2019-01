Na week aansluiting bij Zone Centrum: “Posten rukken uit naar locaties waar ze vroeger zelden kwamen” Wouter Spillebeen

30 januari 2019

17u15 0 Lievegem De samenwerking tussen de brandweerposten Nevele, Waarschoot en Zomergem en hun nieuwe hoofdkazerne in Gent is een succes, volgens de brandweerzone en de bevoegde burgemeesters. Sinds 22 januari worden de posten aangestuurd vanuit de hoofdkazerne en dat bracht hen meteen naar nieuwe gebieden.

“Ze rukten uit voor een bevrijding uit een lift in Sint-Martens-Latem, een ongeval op de E40 in Aalter, instortingsgevaar in Evergem en een duikersalarm in Ronsele”, licht zonecommandant Wim Van Zele toe. “De vrijwilligers van de nieuwe posten hebben dus gemerkt dat ze naar locaties uitrukken waar ze vroeger zelden kwamen.”

Nu de posten sinds de fusies van Lievegem en Deinze deel uitmaken van Brandweerzone Centrum, moeten ze soms verder gaan dan vroeger, maar bij grote incidenten kunnen ze ook rekenen op naburige posten, weten burgemeesters Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem en Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze. “Het grote voordeel is dat de posten Nevele, Waarschoot en Zomergem nu tot een netwerk van dertien posten behoren”, reageren ze in een persbericht. “De klok rond staan er ook tientallen beroepsbrandweerlieden klaar in Gent. Zone Centrum beschikt over zeer modern materiaal en maakt gebruik van de nieuwste technieken.”

Geen verandering voor dringende hulp

Sinds de inwijding in de zone op 1 januari hebben de brandweermannen van de drie posten dan ook kennis gemaakt met die technologie. “De dienst IT van Zone Centrum leverde grote inspanningen om het dispatchverhaal tot een goed einde te brengen, zeker gezien het korte tijdsbestek waarin alles werd verwezenlijkt”, zegt Karl Verstockt, kapitein bij brandweerpost Waarschoot. De brandweermannen kregen al nieuwe kledij en hun wagens worden binnenkort voorzien van nieuwe stickers.

“Voor de burger verandert er in de praktijk niets als het gaat over dringende hulp”, klinkt het bij de brandweerzone. “Bij een brand of een verkeersongeval moeten burgers nog steeds het noodnummer 112 bellen. Voor niet-dringende hulp veranderen er wel zaken. Wateroverlast melden bijvoorbeeld gebeurt voortaan via het e-loket van Brandweerzone Centrum op www.bwzc.be. Dat is ook zo voor een wespennest of stormschade.”

Voor ziekenvervoer betaalt de burger nog steeds de wettelijke bijdrage van 60 euro. Wespenverdelging kost 40 euro en de rijweg reinigen kost 454 euro, wat mogelijk afwijkt van de oude bedragen.