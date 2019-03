Na vertrek Ann Coopman: Jeroen Van Acker (32) wordt nieuwe schepen in Lievegem Joeri Seymortier

04 maart 2019

15u30 0 Lievegem Jeroen Van Acker (32) wordt voor CD&V de nieuwe schepen in Lievegem. Hij komt in het college nadat Ann Coopman vorige week om gezondheidsredenen uit de politiek stapte.

Het partijbestuur van CD&V Lievegem ging razendsnel op zoek naar een opvolging en draagt unaniem Jeroen Van Acker voor als nieuwe schepen van Cultuur, Bibliotheken, Archief en Erfgoed, Evenementen, Vrijwilligerswerking, Feestcomité Lovendegem en Kerkfabrieken. Jeroen Van Acker geeft les in Deinze. Hij maakte zijn politiek debuut in 2012 in Lovendegem, en haalde in oktober 958 voorkeurstemmen. Op 27 maart legt hij de eed af. “De afgelopen zes jaar heb ik veel bijgeleerd en veel mensen leren kennen”, zegt Jeroen Van Acker. “Ten dienste staan voor de inwoners is dan ook mijn doel. Ik ben direct meegegaan in het verhaal van de fusie. De afgelopen verkiezing was dan ook een grote uitdaging voor mij en voor onze partij. Op 14 oktober was ik dan ook heel verrast met mijn 958 stemmen.”

De komst van Van Acker is een serieuze verjonging. “Ik ben blij dat Jeroen onze ploeg komt versterken, jammer genoeg in pijnlijke omstandigheden”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Met Jeroen komt er een derde jong CD&V’er in het college, en zullen vijf van de zes collegeleden van CD&V jonger zijn dan 45 jaar.”

Doordat Ann Coopman geen gemeenteraadslid wordt, komt Marc Boterdaele (58) in de gemeenteraad. Hij is een actief landbouwer en was vroeger gemeenteraadslid in Waarschoot. Matthias De Block (33) uit Waarschoot komt in het bijzonder sociaal comité . Hij is de zoon van ereburgemeester De Block en van ex-schepen Nicole De Vos. “CD&V wil zo verder werken aan de droom van Ann Coopman: van de drie mooie gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem een sterke gemeente Lievegem maken”, zegt partijvoorzitter Steven Lambert.