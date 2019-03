Na 13 jaar: rotonde ’t Hand op grens Waarschoot en Sleidinge komt er in 2020 Joeri Seymortier

18 maart 2019

14u31 0 Lievegem Er komt eindelijk schot in het dossier van de aanleg van een rotonde op de grens van Waarschoot met Sleidinge. Dat moet volgend jaar gebeuren.

De gemeenteraad van Lievegem heeft een tiental grondverwervingen goedgekeurd in de Bosstraat en ’t Hand. “Een zoveelste stap in het dossier om een grote rotonde aan te leggen op het kruispunt op de grens van Waarschoot en Sleidinge”, zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). “Het kruispunt moet vervangen worden door een grote rotonde, en dat zal een pak veiliger worden. We gaan ook brede fietspaden laten aantakken op de rotonde. De gemeente Evergem trekt het dossier, maar ook vanuit Lievegem duwen we mee aan de kar. We wachten ondertussen dertien jaar op een oplossing, maar de administratieve weg is een echte lijdensweg geworden. Nu komt er schot in de zaak, en hopen we dat de uitvoering effectief in 2020 zal gebeuren”, zegt de schepen nog.