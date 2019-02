Muziekproject De Triangel valt (twee keer) in de prijzen Joeri Seymortier

05 februari 2019

07u52 0 Lievegem Instelling De Triangel in Lovendegem valt twee keer in de prijzen bij de awards van de BNP Parisbas Fortis Foundation.

De stichting bekroont elk jaar Belgische verenigingen die zich inzetten voor kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. De Triangel uit Lovendegem is bij de winnaars, en wint ook de publieksprijs. De Triangel krijgt 8.365 euro voor het project ‘Muzikale begroeting, ontmoeting en ontplooiing voor mensen met een verstandelijke beperking’. “Dienstverleningscentrum De Triangel zet zich in om kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking alle kansen te bieden”, klinkt het. “Ze kunnen er tijdelijk verblijven of permanent wonen, en krijgen er alle nodige medische en therapeutische zorgen. Daarnaast streeft De Triangel ook naar zelfontplooiing door aangepast onderwijs, een zinvolle dagbesteding en ontspanning. Daarvoor wil het enkele muziekinstrumenten op maat van de leefgroepen aankopen.”