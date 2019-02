Mindfulness en relaxatie zelfs bij kleuters: dorpsschooltje Twinkel krijgt elk kind rustig Ademhalingsoefeningen, concentratietechnieken en blinde smaakproeven: alles op kindermaat Joeri Seymortier

20 februari 2019

15u00 0 Lievegem De kinderen van vrije basisschool Twinkel in Oostwinkel bij Lievegem worden rustig gehouden met maandelijks een sessie mindfulness en relaxatie. Zelfs de kleuters mogen elke maand naar de relaxruimte op de zolder, om daar op een speelse manier ondergedompeld te worden in ademhalingstechnieken en concentratietechnieken.

Juf Elsje Vindevogel uit Lembeke is kindertrainer mindfulness en komt elke maand naar basisschool Twinkel om mindfulness op kindermaat aan te bieden. “Echt geen zweverige toestanden, maar mindfulness op een speelse en kindvriendelijke manier”, zegt juf Elsje. “Kinderen groeien op in een wereld vol stress en afleidingen. Er wordt ook steeds meer van kinderen verwacht, waardoor ze nog moeilijk echt tot rust kunnen komen. Mindfulness leert de kinderen echt om af en toe eens helemaal tot rust te komen. We gaan de concentratie verbeteren, kinderen leren omgaan met gedachten en emoties, en gaan ook een kracht opbouwen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dat werkt echt: voor de jongste kleuters tot de tieners van het zesde leerjaar.”

Adembal

Wij trokken met de kleuters van het eerste en tweede kleuterklasje mee naar de relaxzolder om te zien hoe zo’n les mindfulness precies werkt. Opvallend: de relaxkamer wordt verlicht met kaarslicht, en daardoor worden de kleuters meteen al rustiger als ze binnen komen. Ze gaan neerleggen met een kikker op de buik en moeten diep in- en uitademen. Als ze het goed doen zien de kleuters de kikker bij het inademen echt omhoog gaan, en dat is hun uitdaging. Ook de adembal krijgt de kinderen echt stil. Dat is een bal die je groter en kleiner kan maken. Als de bal groter wordt moeten de kleuters diep inademen. Wordt de bal kleiner, dan moeten ze rustig uitademen. Ook hier valt de volle aandacht van de kleine ukjes echt op. Er zijn ook blinde smaakproeven, zodat de kinderen al hun zintuigen bewuster leren gebruiken.

Stil hoekje

Directeur Pieter Van Hecke gelooft echt in de aanpak. “Ik was zelf sceptisch in het begin, maar ik merk gewoon dat het echt werkt”, zegt de jonge directeur. “Kinderen kunnen zich beter concentreren en zijn eigenlijk ook rustiger. We trekken dat beleid hier wel in de hele school door. Op de drukke speelplaats hebben we nu bewust een stil hoekje gemaakt met een bankje, voor kinderen die zich even willen terugtrekken. Er zijn ook gerichte relaxatietussendoortjes in de klas. We geven de kinderen hier ook wat meer vrijheid dan in veel andere scholen. Als de bel gaat moeten de kinderen hier niet in de rij gaan staan en wachten op het teken van een meester of juf om naar de klas te gaan. Iedereen gaat gewoon rustig naar de klas, en kan nog wat uitbabbelen met de vrienden. Als de boeken open gaan, weten ze dat ze echt stil moeten zijn. En dat werkt”, zegt Pieter Van Hecke nog.