Meest geplaagde school kan eindelijk verhuizen: “Na paasvakantie kunnen we beginnen met bouw nieuwe schoolvleugel” Leerlingen gemeenteschool Vinderhoute sleuren met dozen Joeri Seymortier

05 april 2019

16u27 0 Lievegem De leerlingen van de gemeenteschool in de Vredesdreef in Vinderhoute hebben er hun laatste schooldag in de oude school opzitten. Na de paasvakantie wordt les gegeven in de noodschool in de Bergstraat, en wellicht in januari 2021 keert iedereen terug naar de totaal vernieuwde school op de huidige locatie. Vrijdag werd met man en macht verhuisd.

De gemeenteschool van Vinderhoute mag zonder blozen de meest geplaagde school van het Meetjesland genoemd worden. Al jaren is er een procedureslag aan de gang tussen de school, de gemeente en een buur die de bouwplannen van de school tegenhoudt. De bouwvergunning van de school vervalt eind mei, dus nu moet dringend met de bouwwerken begonnen worden. Dat zal na de paasvakantie ook effectief gebeuren, dus vrijdag moest iedereen de spieren spannen om de verhuisdozen van de oude school naar de nieuwe noodschool iets verderop te brengen.

“Best leuk om de laatste dag voor de vakantie zo door te brengen”, zeggen de leerlingen die volop met de verhuisdozen aan het sleuren waren. “Ons werd gevraagd om alle boeken en klein materiaal naar de noodschool te verhuizen. Tijdens het weekend gaan de ouders dan de bureaus en het zwaardere materiaal verhuizen. We zijn benieuwd hoe het na de paasvakantie zal zijn in de nieuwe klassen in de Bergstraat. Wel jammer dat de werken aan de school wellicht twee jaar gaan duren, en dat de oudste kinderen de nieuwe school dus nooit zullen zien.”

Acht nieuwe klassen

Directeur Lode Wytinck is blij dat er eindelijk schot komt in het dossier. “Er staan hier al jaren houten chalets op onze school, omdat er klassen te kort zijn”, zegt de directeur. “Maar die chalets zijn echt uitgeleefd. Tijdens de winter is het er veel te koud, en in de zomer is het er veel te warm. Dat is echt geen plaats meer om kinderen een hele dag in te onderwijzen. De noodschool is opgebouwd uit containers, maar die hebben echt alle comfort. Ondertussen gaan we hier een nieuw blok met acht klassen en een nieuwe polyvalente zaal bouwen. Er loopt nog een laatste gerechtelijke procedure, waarvan er eind april uitspraak verwacht wordt. Maar intussen gaan we de bouwwerken toch stilletjes opstarten. We hebben lang genoeg gewacht”, klinkt het.

Laatste feest

Het oudercomité organiseerde vrijdagnamiddag een afscheidsdrink op de oude school om op die manier dertig jaar schoolgeschiedenis uit te wuiven. Ook de gemeente Lievegem is blij. “We zijn als gemeente verheugd met de verhuis en de opstart van de bouwwerken voor de nieuwe school”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “We willen de directeur, alle leerkrachten, personeelsleden en geëngageerde ouders danken voor hun inzet en inspanningen om de verhuis op poten te zetten.”