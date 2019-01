Marianne (59) kampt met helse pijn nadat batterij van neurostimulator opgeeft, maar krijgt geen nieuwe Jeffrey Dujardin

10 januari 2019

18u38 0 Lievegem Voor Marianne (59) en Christian (67) Bekaert uit Lievegem is de overgang van oud naar nieuw een hel geworden. Marianne is al 23 keer geopereerd aan haar rug. In 2002 werd bij haar een neurostimulator werd gestoken, om de enorme pijnen tegen te gaan. Begin december was de batterij van het toestel plat, maar krijgt door een nieuwe regelgeving geen nieuwe. “Die pijn, ik kan zo niet meer leven”, zegt ze.

“We zijn echt ten einde raad”, zegt Christian, de 67-jarige man van Marianne. “Ze heeft de afgelopen 18 jaar een zwaar parcours afgelegd. Mijn vrouw Marianne was bejaardenverzorgster, maar is moeten stoppen met werken door zware rugproblemen. Ze is ondertussen al 23 keer geopereerd aan de rug.” Na alle operaties bleek de pijn voor Marianne te groot, na overleg met verschillende dokters kreeg ze in 2002 een neurostimulator. Een toestelletje dat in haar lichaam geplaatst werd en zorgt voor pijnverlichting door de pijnsignalen tussen het ruggenmerg en de hersenen te verstoren.

Batterij plat

“In 2016 begaf de batterij van het toestelletje het, met als gevolg dat mijn vrouw medicatie moet bijnemen om de pijn te onderdrukken en het leefbaar te houden. Twee jaar geleden kreeg ze dan een nieuwe neurostimulator. Maar alweer sloeg het noodlot toe”, zegt Christian. “De batterij van het toestel was weeral leeg. En op vijf december 2018 kwam ze ook zwaar ten val in de badkamer waardoor ze twee dagen in het ziekenhuis lag.” Toen het koppel zich informeerde over de mogelijkheid voor een nieuwe batterij, bleek dat niet zo eenvoudig. Er ging een hele toelatingsprocedure mee gepaard.

“Dit is geen leven.”

“We werden doorverwezen de pijnkliniek van AZ Maria Middelares. Daar werd ons uitgelegd dat er een nieuwe regelgeving was van de regering ‘voor het plaatsen en vervangen van batterijen in neurostimulators’ en dat we moesten wachten. Een team van artsen ging onze aanvraag bekijken. Uiteindelijk bleek het antwoord negatief te zijn.” Marianne kwam niet in aanmerking voor een nieuwe batterij. “Mijn vrouw lijdt helse pijnen. Ik ben ten einde raad”, zegt Christian. “De eindejaarsfeesten waren een ware hel voor mijn vrouw, onophoudelijke pijnen en absoluut geen nachtrust. Ze kan ook enkel rechtop slapen, liggen is geen optie.” Voor Marianne is het al een zeer moeilijke tijd geweest. “Ik kan dit niet volhouden, dit is geen leven”, zegt ze. “Ik had nooit durven denken dat het zo moeilijk ging zijn om een stom batterijtje te krijgen.”

Het koppel is radeloos. “Mijn vrouw zei vorig weekend dat als ze zo moet blijven afzien, dat ze uit het leven stapt”, zegt Christian geëmotioneerd. “Ten einde raad heb ik toen de zelfmoordlijn 1813 gebeld en hen om raad gevraagd. Ik kon daar mijn volledig verhaal kwijt en zij drongen er op aan om toch onze dokter te contacteren. Zo gezegd, zo gedaan.” Maar ze botsen op een muur, er lijkt geen oplossing in het verschiet. “Dit is een noodkreet, ik heb hulp nodig”, zegt Marianne.

