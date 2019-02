Man (28) krijgt 4 jaar cel voor wurgpoging met sjaaltje tussen kerst en nieuw Jeffrey Dujardin

06 februari 2019

14u25 1 Lievegem Een 28-jarige man uit Lievegem heeft in beroep een celstraf van vier jaar gekregen voor een poging tot doodslag op zijn 46-jarige ex-vriendin.

De relatie tussen Tommy V. en het slachtoffer was al een tijdje turbulent toen de situatie uit de hand liep. “Het topje van de ijsberg. Mocht dit blijven duren zijn, had het misschien een dodelijke afloop gekend”, zei de procureur-generaal in beroep. V. had gedurende de relatie van amper een jaar al een reeks gewelddadige feiten gepleegd tegenover zijn vriendin.

Op 27 december 2017 liep het helemaal uit de hand. Na een discussie die de dag ervoor was begonnen, sleurde Tommy V. de vrouw in huis waar de situatie verder escaleerde. “Haar sjaal werd meerdere keren rond haar nek geknoopt, waarna ze in de lucht werd gehouden. Ze verklaarde zelf: ‘Ik kon niet schreeuwen, ik voelde mijn luchtpijp toegeknepen worden.’ Er zijn foto’s in het dossier van de strangulatiesporen. Dat heb je niet door zomaar aan haar sjaaltje te trekken”, aldus procureur-generaal De Smet, die een zwaardere straf vorderde: een celstraf van vijf jaar en een terbeschikkingstelling van vijf jaar. “Jij bent een ongeleid projectiel, een tiranniek figuur die barst van jaloezie en eigenwaan.” De burgerlijke partij volgde de procureur hierin. “Een wolf in schapenvacht”, pleitte meester Kris Vincke. “En als de wolf drinkt, wordt hij een monster. Hij heeft haar en haar huis herleid tot een stort, ze werd zijn boksbal.”

Gesprek aangaan

De verdediging vroeg voor een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Hij had nooit de bedoeling om haar te doden”, zei meester Jorn Verminck. “Hij wou haar tegenhouden en een gesprek aangaan. Natuurlijk was dit op de verkeerde manier”, aldus zijn advocaat.

“Mijn cliënt heeft een zwaar alcoholprobleem waaraan hij bereid is te werken. Hij wil een nieuwe kans krijgen”, pleitte meester Verminck die een straf met uitstel en probatievoorwaarden vroeg.

Het hof vond een straf met uitstel geen oplossing, “De agressieve en tirannieke wijze waarop het slachtoffer werd aangepakt, is onaanvaardbaar”, zei de voorzitter van het hof bij het voorlezen van het arrest. “Dit was een poging om haar te doden, ze verloor ook het bewustzijn op een bepaald moment. Door zijn alcoholprobleem is hij een tikkende tijdbom, daarom heeft een straf met uitstel weinig kans op slagen.” Tommy V. kreeg tijdens de behandeling als laatste het woord, waarin hij zich excuseerde. “Ik besef de ernst van de feiten. Het is geen gezonde relatie geweest, ik het er spijt van. Ik was gefrustreerd.”