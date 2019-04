Lijnbus beschadigt drie wagens en verlichtingspaal door slingerend achterstel Wouter Spillebeen

02 april 2019

14u05 0 Lievegem Een bus waarvan het achterste deel een defect had, heeft dinsdagochtend verschillende wagens beschadigd in de Dreef in Lievegem. Niemand geraakte gewond.

Rond 6.30 uur reed de bus met één passagier door de Dreef in de richting van Gent. In een bocht naar rechts begon de achterkant van de gelede lijnbus opeens te slingeren. De bus raakte een verlichtingspaal en beschadigde drie geparkeerde wagens. “De aanrijding gebeurde door een defect aan het achterstel”, duidt de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. “Omdat de straat redelijk druk is, kon de buschauffeur niet meteen stoppen. Iets verder, in Motje, heeft hij zich geparkeerd.”

Volgens De Lijn is het nog niet helemaal duidelijk wat er is misgelopen. “De bus is intussen overgebracht naar de herstelplaats. Daar zullen we hopelijk meer duidelijkheid krijgen”, klinkt het.