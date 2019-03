Lievo is nieuwe vzw voor ondernemers in nieuwe fusiegemeente Lievegem Joeri Seymortier

02 maart 2019

16u40 0 Lievegem Een pak ondernemers uit Zomergem, Waarschoot en Lovendegem verenigingen zich in de nieuwe vzw Lievo.

Lievo werd boven de doopvont gehouden tijdens een eerste KMO-drink, die gehouden werd in de toonzaal van Mig Motors Lievegem in de Kruisstraat in Zomergem. “2019 wordt een jaar om de tanden in te zetten”, zegt secretaris Linda Boes. “Sinds 1 januari zijn onze gemeenten gefuseerd, met een nieuwe bestuursploeg aan het roer. Dat brengt aanpassingen mee voor iedere inwoner en zeker voor de lokale bedrijven. Een aantal enthousiaste ondernemers uit Lievegem hebben het initiatief genomen om samen met collega’s uit Zomergem, Lovendegem en Waarschoot een nieuwe vzw op te richten. Lievo wil de belangen van onze bedrijven behartigen, bevorderen, promoten en verdedigen. Zowel op economisch, sociaal, cultureel als maatschappelijk vlak. We willen dé spreekbuis worden voor alle ondernemers in Lievegem. Wat we concreet gaan doen? Opvolgen van de openbare werken in Lievegem, en overleg met het gemeentebestuur over hete hangijzers, om zo onze mooie nieuwe gemeente, ondernemersvriendelijk te houden. Daar staan we voor.”