Lievegem zet traditie Vette Veemarkt verder Joeri Seymortier

16 januari 2019

13u53 0 Lievegem Lievegem gaat de traditie van de Vette Veemarkt verder zetten en plant ook in 2019 een editie van het volksfeest.

Zomergem heeft al meer dan 150 jaar een Vette Veemarkt, en wil die traditie behouden. Ook nu de gemeente opgegaan is in de nieuwe fusiegemeente Lievegem, blijft de organisatie van de Vette Veemarkt in Zomergem bestaan. “Zomergem is een van de weinige dorpen dat nog een Vette Veemarkt heeft”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We zijn daarmee bijna uniek in Vlaanderen en zetten deze traditie verder. De ‘Dag van de Veeteelt’ en de Vette Veemarkt vinden dit jaar plaats op zondag 31 maart. Hou die dag zeker vrij!”