Lievegem zet maandagavond autodelen en fietsdelen in de kijker Joeri Seymortier

13 april 2019

11u14 2 Lievegem Goedkoop verplaatsen in Lievegem? Maandagavond 15 april wordt een infoavond georganiseerd over autodelen en fietsdelen in de gemeente.

Wie zich op een duurzamere en goedkopere manier wil verplaatsen, maar niet echt weet hoe daar aan te beginnen, kan maandag 15 april naar een infoavond. Om 20 uur is er afspraak in de raadzaal in de Kasteeldreef 72 in Lovendegem. Specialisten van autodelen.net en Natuurpunt Meetjesland geven tekst en uitleg over de verschillende vormen van autodelen en fietsdelen die in Lievegem al bestaan. Je krijgt ook de mogelijkheid om drie weken autodelen te proberen tijdens Tournée Pédale.

Inschrijven kan bij tim.maenhout@lievegem.be of 0484/76.11.66. Algemene info kan je vinden op www.tourneepedale.be.