Lievegem verliest rode brievenbussen in Lovendegem en Waarschoot, niet in Zomergem Joeri Seymortier

21 januari 2019

Lievegem Lievegem verliest dit voorjaar op haar grondgebied vier rode brievenbussen. Ze verdwijnen in Lovendegem en Waarschoot.

Bpost gaat in maart in heel het land honderden rode brievenbussen uit de straten halen. Het gaat om brievenbussen die te weinig gebruikt worden, en dus niet meer rendabel zijn. In Lovendegem verdwijnen de rode brievenbussen in de Appensvoordestraat 106, Asterstraat 12 en in de Koning Leopoldstraat 86. In Waarschoot verdwijnt de brievenbus op het Dorp 1, omdat die te dicht bij het postkantoor hangt. In deelgemeente Zomergem staan voorlopige geen schrappingen op de lijst van Bpost.