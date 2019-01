Lievegem van start, maar inwoners Zomergem mogen (nog) niet naar containerpark Lovendegem Joeri Seymortier

06 januari 2019

09u43 0 Lievegem De fusiegemeente Lievegem is een feit, maar dat wil nog niet zeggen dat de inwoners vrij spel krijgen in alle dorpen.

Voor het recyclagepark wordt een overgangsjaar ingebouwd. In 2019 zullen de inwoners van Zomergem, Lovendegem en Waarschoot enkel nog in het recyclagepark van hun eigen dorp met afval terecht kunnen. “We willen alles op mekaar afstemmen, maar zo ver zijn we vandaag nog niet”, zegt schepen Gerrit Van Brabandt (Open Vld). “Wie vandaag dus in deelgemeente Waarschoot woont, moet met het afval nog altijd naar het recyclagepark van Waarschoot. Die mensen kunnen voorlopig nog niet in de parken van Zomergem of Lovendegem terecht. 2019 is een overgangsjaar, want het is de bedoeling dat de inwoners van Lievegem vanaf 2020 wel in alle recyclageparken terecht kunnen. We zoeken nu nog naar een systeem dat voor alle parken het beste is.”

