Lievegem onderzoekt of GFT-afval apart kan opgehaald worden Joeri Seymortier

10 januari 2019

In sommige gemeenten wordt het groenten-, fruit- en tuinafval afzonderlijk opgehaald. Door dat apart in te zamelen, kan de gewone huisvuilzak een pak lichter worden. “We hebben vroeger al eens bekeken of een aparte GFT-afhaling mogelijk was, maar voor Zomergem alleen bleek dat een te dure zaak”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Nu willen we samen met IVM onderzoeken of een aparte ophaling van GFT voor de fusiegemeente Lievegem wel haalbaar zou zijn. Ook de ophaling van groenafval aan huis wordt onderzocht. Of de aparte ophalingen er ook effectief komen, valt af te wachten.”