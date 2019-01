Lievegem krijgt vrijetijdsloket in elke sporthal Joeri Seymortier

07 januari 2019

09u31 0 Lievegem De verenigingen van Lievegem krijgen een vrijetijdsloket in de sporthal van elk dorp.

Waarschoot had al een vrijetijdsloket in de sporthal. Ook in de sporthal van Lovendegem en Zomergem wordt nu zo een vrijetijdsloket ingericht. “In het vrijetijdsloket van de drie dorpen kunnen verenigingen materialen reserveren en informatie krijgen over de gemeentelijke uitleendienst”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “In het vrijetijdsloket kunnen de verenigingen de gereserveerde materialen ophalen en terugbrengen. We richten het vrijetijdsloket heel bewust in onze sporthallen in. Zo is de drempel voor onze verenigingen zeer klein.”

Meer info over het vrijetijdsloket op 09/396.26.96 of www.lievegem.be.