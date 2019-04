Lievegem krijgt speelstraten in paasvakantie en zomervakantie Joeri Seymortier

05 april 2019

08u57 0 Lievegem Tijdens de paas- en zomervakantie kan je in Lievegem van je straat een speelstraat maken.

Voor de paasvakantie moesten de aanvragen al gebeurd zijn, maar voor de zomervakantie kan je de aanvraag nog indienen tot 15 mei. “Een speelstraat is een straat waar kinderen naar hartenlust vrij en veilig kunnen spelen”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Een speelse manier voor kinderen en volwassenen om hun eigen buurt beter te leren kennen. Elke straat krijgt bovendien een meter of peter die een oogje in het zeil houdt. Een speelstraat kan aangevraagd worden voor een dag, voor een vaste dag in de week of voor een aantal opeenvolgende dagen, telkens van 10 tot 20 uur.”

Je kan terecht bij de dienst Jeugd Lievegem of op www.lievegem.be.