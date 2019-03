Lievegem krijgt huursubsidies voor tijdelijke schoolcampus Vinderhoute Joeri Seymortier

10u51 0 Lievegem Lievegem krijgt 50.000 euro huursubsidie per jaar voor de tijdelijke schoolcampus van Vinderhoute.

In april wordt gestart met de bouwwerken op de site van de gemeenteschool van Vinderhoute. De kinderen moeten daarvoor na de paasvakantie verhuizen naar een tijdelijke schoolcampus. Die werd met luxecontainers gebouwd in de Bergstraat. “We hebben een sterk dossier ingediend en krijgen nu 50.000 euro huursubsidie per jaar voor de tijdelijke schoolcampus”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Dat kan drie jaar op rij. Eén van mijn eerste vergaderingen voor Lievegem ging over de school in Vinderhoute. Toen ik het dossier zag, stelde ik voor om een dossier bij de Vlaamse overheid in te dienen om huursubsidies te krijgen voor de tijdelijke schoolcampus in Vinderhoute. Goed nieuws dat dit gelukt is.”

Volgende week wordt afscheid genomen van dertig jaar schoolgeschiedenis in Vinderhoute. “Klink samen met ouders, sympathisanten, leerkrachten, directie en oud-leerlingen op dit bijzonder moment”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Dat kan op de laatste schooldag voor de verhuis naar de tijdelijke campus: op vrijdag 5 april van 15.30 tot 17.30 uur. Het oudercomité biedt een gratis drankje aan.”