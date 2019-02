Lievegem kiest voor milieuvriendelijke vrachtwagen Joeri Seymortier

07 februari 2019

14u42 1 Lievegem De gemeente Lievegem heeft een nieuwe vrachtwagen op gas. Veel milieuvriendelijker dat de oude dieselvrachtwagen.

Lievegem betaalt 250.000 euro voor het nieuwe speeltje. De vrachtwagen heeft een container, een kraan en een sneeuwploeg. Hij zal dus regelmatig in de straten van Lievegem te zien zijn. “Voor de vervanging van een oude dieselvrachtwagen, gingen we bewust op zoek naar een duurzame oplossing”, zegt schepen van Infrastructuur Chris De Wispelaere (CD&V). “Elektrische vrachtwagens zijn nog niet te koop, maar we vonden een goed alternatief met deze CNG-vrachtwagen. In de toekomst zullen de te vervangen voertuigen stelselmatig vervangen worden door energiezuinige en milieuvriendelijke modellen. Door de aanhoudende verbetering van het wagenpark willen we bijdragen om de klimaatdoelstellingen te halen.”