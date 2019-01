Lievegem gaat voor nieuw gemeentehuis Plannen voor nieuwbouw in Lovendegem worden aangepast Joeri Seymortier

02 januari 2019

22u00 0 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem krijgt een splinternieuw gemeentehuis in Lovendegem. Daar waren al plannen om een nieuw Administratief en Cultureel Centrum te bouwen, maar die plannen werden door de fusie in de koelkast gestoken. De plannen gaan nu grondig aangepast worden, zodat er in Lovendegem een nieuw gemeentehuis kan komen op maat van Lievegem.

De gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente tussen Zomergem, Waarschoot en Lovendegem is woensdagavond officieel geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraadsleden van Lievegem kregen ook al het bestuursakkoord van CD&V en Open Vld op hun bank. Daarin valt vooral de bouw van een nieuw gemeentehuis op.

“Eerst en vooral: de drie gemeentehuizen van de oude gemeenten blijven gewoon open”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “In Lovendegem waren al plannen om een nieuw Administratief en Cultureel Centrum te bouwen. Dat zou gebeuren op de 15.000 vierkante meter grond achter de centrumparking naast het gemeentehuis. Mocht er geen fusie geweest zijn, dan waren ze in Lovendegem nu al aan het bouwen. Maar door de fusie is het hele project ‘on hold’ gezet. We hebben nu beslist om die bouw toch te laten doorgaan. Maar het gemaakte voorontwerp zal natuurlijk aangepast worden, op maat van de 26.000 inwoners van Lievegem. Het nieuwe gemeentehuis zal vooral gebruikt worden voor de diensten die niet meteen in contact moeten komen met de burgers. We hopen dat de nieuwbouw er binnen twee tot drie jaar kan staan.”

Avondopeningen

In de bestaande gemeentehuizen van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem werd nu overal een onthaalbalie gebouwd. De drie gemeentehuizen blijven open, met aangepaste openingsuren. “We zorgen er voor dat je tijdens de kantooruren altijd op minstens twee van de drie locaties terecht kan”, zegt burgemeester Vermeire. “In elk van de drie gemeenten is er nog één keer in de week een avondopening, en dan kan je van 16 tot 19 uur in het gemeentehuis terecht. Dat is het geval op maandag in Zomergem, op dinsdag in Lovendegem en op donderdag in Waarschoot. Elke eerste zaterdag van de maand is enkel het gemeentehuis van Lovendegem open, en dat dan van 9.30 tot 11.30 uur.”

Contact Center

Inwoners van Lievegem kunnen vanaf nu surfen naar www.lievegem.be waar ze alle praktische informatie over hun nieuwe gemeente kunnen vinden. Dat is een tijdelijke website, die nu vooral antwoorden wil geven op de meest gestelde fusievragen. Binnen enkele maanden wordt de website dan omgebouwd tot een echte gemeentelijke website.

Om de gemeentediensten te bereiken, is er vanaf deze week ook een nieuw algemeen nummer. Zowel inwoners van Zomergem, Waarschoot als Lovendegem bellen naar 09/396.23.00. Dat is zowel het nummer voor de gemeente als het OCMW. Dat Lievegem Contact Center is elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur, en van 14 tot 16 uur.